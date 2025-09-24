الرياض - كتبت رنا صلاح - في الأول من محرم 1447هـ الموافق 1 يوليو 2025، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن خطوة غير مسبوقة وصفت بالتاريخية، تمثلت في إطلاق مبادرة جديدة تمنح الزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم مهلة إضافية مدتها ثلاثون يومًا للبقاء داخل البلاد . هذه المهلة لا تُعتبر مخالفة للنظام، لكنها مشروطة بالتزام المستفيدين بجملة من الشروط التنظيمية، أبرزها سداد الرسوم والغرامات، وتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" الرقمية زيغام بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مهلة الجوازات السعودية 30 يومًا.. فرصة تاريخية لتصحيح أوضاع الزائرين بلا مخالفات

المبادرة الجديدة لم تُطرح كإجراء إداري بحت، بل تحمل بين طياتها بعدًا إنسانيًا وتنظيميًا في الوقت نفسه فمن جهة، هي تمنح الزائرين فرصة لتصحيح أوضاعهم النظامية دون أن تطاردهم صفة "المخالف"، ومن جهة أخرى تُسهم في تنظيم سجلات الإقامة وتخفيف الضغط عن الأجهزة الأمنية والإدارية. بهذا، تؤكد السعودية أنها لا تتعامل مع ملف المخالفات من زاوية العقوبة فقط، بل من منظور الإصلاح والتقويم، وهو ما يعكس صورة حضارية أمام العالم.

المستفيدون من المبادرة

شمولية القرار تمثل عنصر قوة بارز، إذ إنه يطال كافة فئات الزائرين دون استثناء لأي نوع من أنواع التأشيرات. الفئات المستفيدة متعددة وتشمل:

الزائرون بتأشيرات سياحية: الذين جاؤوا لاستكشاف المملكة كوجهة سياحية، وربما لم ينتبهوا إلى انتهاء صلاحية تأشيراتهم أثناء جولاتهم.

الزائرون بتأشيرات عائلية: القادمون لزيارة أقاربهم أو ذويهم المقيمين داخل المملكة، وقد يضطرون للبقاء لأسباب عائلية طارئة.

الزائرون لأغراض العلاج: ممن قدموا لتلقي العلاج في المستشفيات أو المراكز الطبية المتخصصة، حيث قد يمتد العلاج إلى ما بعد فترة التأشيرة.

المعتمرون: الذين انتهت تأشيراتهم بسبب تأخر في ترتيبات السفر أو الحجوزات.

لماذا الآن؟

قد يتساءل البعض عن سبب إطلاق هذه المبادرة في هذا التوقيت بالذات. الإجابة تكمن في التوجه الاستراتيجي للمملكة ضمن رؤية 2030، حيث أصبحت الإنسانية والتنظيم والتحول الرقمي هي الأعمدة الثلاثة التي ترتكز عليها السياسات الحكومية.

من الناحية التنظيمية: المبادرة تسهّل ضبط أوضاع الزائرين بطرق حضارية، بعيدًا عن الحملات المفاجئة أو الإجراءات القسرية.

من الناحية الإنسانية: تمنح الزائرين فرصة لتصحيح أوضاعهم دون تهديد مباشر بالعقوبة أو الترحيل، وهو ما يُظهر صورة المملكة كدولة تراعي ظروف ضيوفها.

من الناحية التقنية: الاعتماد على منصة "أبشر" يعكس التطور الرقمي في إدارة الملفات الحكومية، وتقليل الحاجة للمراجعة الميدانية.

شروط الاستفادة من المهلة

رغم ما تحمله المبادرة من مرونة، فإنها لم تُترك مفتوحة بلا ضوابط. فقد وضعت المديرية العامة للجوازات شروطًا صارمة للاستفادة: