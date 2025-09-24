الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد مكة المكرمة اليوم أجواءً حارة مع غيوم جزئية، حيث سجلت درجات الحرارة عند ساعات النهار نحو 39 درجة مئوية، في حين أن الحرارة المحسوسة بلغت 40 درجة، وهو ما يعكس استمرار سيطرة الطقس الصيفي الحار على أجواء المدينة . ويترقب الأهالي والزوار – خاصة الحجاج والمعتمرين – تفاصيل الطقس بشكل يومي لتحديد أفضل الأوقات للتنقل وأداء الشعائر بعيدًا عن ساعات الذروة الحرارية مردذق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

غيوم فوق الحرم وحرارة تقترب من 40 .. أجواء مكة اليوم تثير قلق الأهالي والزوار

بحسب بيانات مراكز الأرصاد، فإن الطقس في مكة يتسم بالاستقرار العام، مع غيوم جزئية تغطي السماء على فترات. تبلغ نسبة الرطوبة نحو 24%، وهي نسبة متوسطة تساهم في تخفيف الإحساس بالحرارة نسبيًا مقارنة بالمناطق الساحلية. أما سرعة الرياح فتصل إلى 18 كيلومترًا في الساعة، قادمة من الاتجاهات الشمالية الغربية، ما يضفي بعض الانتعاش خلال فترات المساء.

وفيما يخص احتمالات الأمطار، فقد أشارت التوقعات إلى أن نسبتها لا تتجاوز 5%، وهو ما يعني أن الأجواء ستظل مستقرة إلى حد كبير، دون توقعات بحدوث تقلبات جوية أو هطولات خلال اليوم. ومع ذلك، تشير التوقعات الممتدة إلى إمكانية انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما يمنح المدينة أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بالوضع الحالي.

وتشير المؤشرات الجوية المسائية إلى أن الحرارة ستتراجع تدريجيًا مع دخول الليل، لتسجل ما بين 34 و36 درجة مئوية، وهو ما يجعل الطقس أكثر لطفًا نسبيًا للأنشطة الخارجية والتنقلات.

من جانبها، حثت الجهات المختصة المتواجدين في مكة على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج في ساعات النهار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والشعور الملحوظ بالحرارة المحسوسة. وتشمل هذه النصائح الإكثار من شرب المياه للحفاظ على ترطيب الجسم، استخدام المظلات والقبعات عند التواجد في الأماكن المكشوفة، إضافة إلى تجنب البقاء لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة خصوصًا وقت الظهيرة.

كما أوصت بمتابعة النشرات الجوية بشكل دوري، نظرًا للتقلبات المناخية المحتملة في المنطقة، وهو ما يساهم في التخطيط الأفضل للأنشطة اليومية للحجاج والزوار وأهالي مكة.