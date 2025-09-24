الرياض - كتبت رنا صلاح - يشغل ملف التقاعد والتأمينات الاجتماعية اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة مع كثرة التساؤلات حول استحقاق الورثة لراتب المتقاعد بعد وفاته . وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن هناك حالة محددة تضمن استمرار صرف الراتب التقاعدي كاملًا للورثة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الأسر المعنية بهذا النظام، لما يحمله من تفاصيل دقيقة وشروط أساسية تحدد مصير هذا المعاش ظتضحم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التأمينات السعودية توضح .. ورثة المتقاعد يحصلون على المعاش كاملاً في هذا الوضع فقط!

بحسب نظام التقاعد المدني، يستمر صرف الراتب التقاعدي كاملًا لورثة المتقاعد في حال كان عدد المستحقين ثلاثة أو أكثر، حيث يتم تقسيم المعاش بينهم بالتساوي، وهو الشرط الأساسي الذي يتيح حصول الأسرة على كامل المعاش دون أي اقتطاع. أما إذا كان الورثة شخصين فقط، فيتم صرف 75% من إجمالي قيمة المعاش، بحيث يُقسم بينهم بالتساوي. وفي حال كان الوريث فردًا واحدًا فقط، فإنه يحصل على 50% فقط من قيمة المعاش.

ولكي يُصرف هذا المعاش للورثة، هناك عدة شروط منصوص عليها في النظام يجب توافرها، مثل أن يكون المتقاعد قد توفي بعد استحقاقه للمعاش نتيجة التقاعد أو العجز، أو إذا كان لا يزال على رأس العمل وقت وفاته بشرط أن تكون له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. كذلك يمكن أن يستحق الورثة المعاش إذا توفي المشترك بعد تركه للعمل، بشرط أن تكون لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا مع مدة مكملة.

ويشمل الورثة المستحقين فئات متعددة مثل الزوج أو الزوجة، الأبناء والبنات، إضافة إلى الوالدين إذا كانوا تحت إعالة المتقاعد، وكذلك الإخوة والأخوات والجد والجدة، وأبناء وبنات الابن في حال كانوا تحت إعالته. ويؤكد النظام أن التوزيع يتم وفق ضوابط دقيقة تضمن العدالة بين جميع الورثة، مع مراعاة الحد الأدنى المقرر لكل مستحق.

بهذا التوضيح، يظهر أن صرف الراتب التقاعدي الكامل ليس حقًا مطلقًا لجميع الورثة في كل الحالات، بل هو مشروط بعدد المستحقين وتوافر الاشتراطات النظامية التي وضعتها مؤسسة التقاعد لضمان العدالة وحماية الحقوق.