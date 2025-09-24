الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية هذه الأيام موجة جديدة من التقلبات الجوية التي دفعت المركز الوطني للأرصاد لإصدار سلسلة متلاحقة من التنبيهات شملت عشر مناطق مختلفة، مع توقعات باستمرار الحالة حتى مساء الثلاثاء . وتشمل هذه التقلبات أمطارًا متفاوتة الشدة، رياحًا نشطة، أتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى احتمالية تساقط البرد، جريان السيول، وصواعق رعدية قد تؤثر بشكل مباشر على حياة السكان وحركة المرور ظخصمو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاصفة رعدية تجتاح 10 مناطق بالسعودية... أمطار غزيرة وسيول تهدد الجميع

المركز الوطني للأرصاد أصدر تحذيرات شديدة تخص عددًا من المحافظات التابعة لمنطقة مكة.

الطائف، الكامل، ومدركة: أمطار متوسطة ورياح قوية تصل لحد شبه انعدام الرؤية الأفقية.

العاصمة المقدسة، القنفذة، رابغ، خليص، تربة والخرمة: أمطار خفيفة ورياح نشطة، مع ارتفاع ملحوظ في الأمواج على السواحل.

المدينة المنورة

شهدت المنطقة تنبيهين منفصلين:

الأول يشمل الرايس وينبع حيث تسيطر الرياح النشطة وارتفاع الموج.

الثاني يخص المدينة المنورة، وادي الفرع، المهد، والحناكية، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة وصواعق رعدية وتدني واضح في الرؤية.

الرياض

في العاصمة الرياض ومحيطها، جاءت التنبيهات محددة بوضوح:

أمطار خفيفة على الدوادمي وعفيف.

رياح نشطة قد تؤدي إلى ضعف مستوى الرؤية الأفقية.

صواعق رعدية متوقعة في بعض الفترات بين الساعة 1 ظهرًا وحتى 9 مساءً.

القصيم

منطقة القصيم بدورها لم تكن بعيدة عن هذه الموجة، إذ شمل التنبيه:

بريدة، عنيزة، الرس، رياض الخبراء، والبكيرية.

الحالة الجوية: أمطار خفيفة، رياح نشطة، وصواعق محتملة حتى التاسعة مساءً.

حائل

موجة من الأمطار الخفيفة والرياح النشطة مع صواعق متوقعة على:

الحائط، الشملي، الغزالة، وسميراء.

فترة التنبيه: من الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساءً.

نجران

تأثرت معظم محافظات المنطقة بأتربة مثارة ورياح نشطة.

بدر الجنوب، يدمة، حبونا، شرورة، نجران، وثار.

تدني الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 – 5 كيلومترات، وهو ما يشكل خطورة على الحركة المرورية.

جازان

الحرث، العارضة، والريث: أمطار متوسطة.

باقي المحافظات مثل بيش، صبيا، أحد المسارحة: أمطار خفيفة ورياح نشطة.

جزيرة فرسان: رياح قوية تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة مع ارتفاع الأمواج.

الباحة

تميزت الحالة الجوية هنا بغزارة أكبر:

أمطار متوسطة على العقيق، بلجرشي، وبني حسن.

تساقط البرد وجريان السيول في بعض المواقع الجبلية.

توقعات بصواعق رعدية تزيد من خطورة المشهد.

عسير

المنطقة شهدت تنوعًا في الحالة الجوية:

أبها، رجال ألمع، ومحايل: أمطار متوسطة مع سحب رعدية ورياح قوية.

البرك، القحمة، وبيشة: أمطار خفيفة ورياح نشطة.

الأمواه، العرين، وتثليث: أتربة مثارة وانخفاض مستوى الرؤية.

المنطقة الشرقية

محافظات الأحساء، الجبيل، الدمام، والخبر.

تنبيه برياح نشطة مثيرة للغبار، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الموج.

سرعة الرياح وصلت في بعض المناطق إلى حدود 49 كم/ساعة.

انعكاسات التقلبات الجوية على الحياة اليومية

هذه الحالة الجوية الواسعة التأثير لا يمكن التعامل معها باستخفاف، إذ تنعكس مباشرة على حركة السير، الطيران، الملاحة البحرية، وحتى الحياة اليومية للمواطنين.

حركة المرور: تدني الرؤية يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية.

الملاحة الجوية: قد تتأثر بعض الرحلات الداخلية بتأجيل أو تغيير مسارات.

الملاحة البحرية: ارتفاع الأمواج يشكل تحديًا كبيرًا للصيادين وناقلات الشحن.

الحياة العامة: السكان يضطرون لتأجيل بعض الأنشطة اليومية أو التزام المنازل.

تحذيرات ونصائح من الأرصاد والدفاع المدني

المركز الوطني للأرصاد شدد على ضرورة متابعة التحديثات أولًا بأول عبر منصاته الرسمية، مؤكدًا أن التنبيهات قد تتغير حسب تطورات الحالة. بينما أوصت المديرية العامة للدفاع المدني بعدة إجراءات وقائية، منها: