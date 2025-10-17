الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تؤكد حرص وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية على سلامة المستهلكين، أعلنت اليوم عن استدعاء (1316) دراجة نارية من طراز سوزوكي (GSX250 - GSX250/F)، والمصنّعة خلال الأعوام 2022 إلى 2025، بعد اكتشاف خلل فني في نظام المكابح الخلفية (الكليبر)، قد يؤدي إلى ضعف أداء الفرامل، وبالتالي زيادة احتمالية وقوع الحوادث المرورية الخطيرة وهذا القرار يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لعمليات الاستيراد وضمان مطابقة المركبات والدراجات النارية للمعايير الفنية السعودية، خاصة تلك المتعلقة بعناصر السلامة العامة التي لا تحتمل أي تهاون ذسعلث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التجارة السعودية تصدر تحذيرًا عاجلًا باستدعاء عدد كبير من دراجات سوزوكي بعد رصد خلل خطير!

الخلل المكتشف في المكابح الخلفية لا يُعد أمرًا بسيطًا أو شكليًا، بل يمس مباشرة عنصر الأمان الأساسي في الدراجة النارية. فالمكابح تُعتبر الخط الدفاعي الأول ضد الحوادث، وأي ضعف في أدائها يعني تقليل قدرة السائق على السيطرة على الدراجة في حالات الطوارئ. وبحسب ما أوضحته وزارة التجارة، فإن الكليبر الخلفي في بعض دراجات سوزوكي قد لا يعمل بالكفاءة المطلوبة بسبب عيب في التصنيع أو تسرب بسيط في الزيت الهيدروليكي، مما يؤدي إلى زيادة المسافة المطلوبة للتوقف أو فقدان السيطرة في المنعطفات الحادة أو أثناء القيادة بسرعات عالية.

هذا النوع من الأعطال يُصنف ضمن الفئة الحرجة، لأن نتائجه لا تظهر إلا في لحظة الخطر، حين يعتمد السائق على المكابح لتفادي الاصطدام أو التوقف المفاجئ. لذلك، جاء الاستدعاء كإجراء احترازي عاجل لتلافي أي كارثة محتملة.

النطاق الزمني والموديلات المتأثرة

بحسب بيان الوزارة، يشمل الاستدعاء الدراجات النارية من نوع Suzuki GSX250 وGSX250/F، التي تم تصنيعها خلال الأعوام من 2022 وحتى 2025. ويُطلب من جميع مالكي هذه الطرازات التحقق من شمول دراجاتهم ضمن الحملة من خلال موقع الاستدعاءات الرسمي لوزارة التجارة أو عبر التواصل مع الوكيل المحلي لشركة سوزوكي في المملكة، وذلك بإدخال رقم الشاسيه للتحقق من الحالة.

وتؤكد الوزارة أن إصلاح الخلل سيتم مجانًا بالكامل دون أي تكاليف على المالكين، التزامًا من الوكيل والمصنّع بسياسات حماية المستهلك ومبادئ السلامة الدولية في قطاع المركبات.

إجراءات الاستدعاء وكيفية التحقق

دعت وزارة التجارة جميع المتأثرين بهذه الحملة إلى عدم التهاون في مراجعة مراكز الخدمة المعتمدة بأسرع وقت ممكن، خاصة وأن الخلل يرتبط بمكون أساسي في نظام الأمان. يمكن للمالكين اتباع الخطوات التالية للتحقق من شمول دراجاتهم في حملة الاستدعاء: