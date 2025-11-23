نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام يكن: محمد صبري ترك بصمة كبيرة.. وتكريم رموز الزمالك واجب وهم على قيد الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هشام يكن مدافع الزمالك السابق عن الراحل الكبير محمد صبري نجم القلعة البيضاء، مؤكدًا على ضرورة تكريم رموز النادي.

وقال يكن في تصريحات في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد عبد الجليل: "محمد صبري من اللاعبين الذين تركوا بصمة كبيرة مع الزمالك".

وتابع: "الزمالك أفتقد نجمًا على المستوى الفني والأدبي، تكريم رموز الزمالك واجب وهم على قيد الحياة".

وعن مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية، أكد يكن أن مباراة زيسكو لن تكون سهلة على الزمالك واللاعبين عليهم دور كبير.

وأتم: "الواجبات الهجومية مهمة للاعبين داخل الملعب في مواجهة زيسكو".