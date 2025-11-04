نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة "كوموشن العالمية" تجمع أكثر من 2000 من قادة وخبراء التنقل في الرياض ديسمبر المقبل في المقال التالي

أعلنت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مشاركة وزارة النقل والخدمات اللوجستية شريكًا إستراتيجيًّا، في قمة كوموشن العالمية (CoMotion Global 2025) التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، إذ ينضم معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح الرميح، إلى قائمة المتحدثين الرئيسين بالقمة.

وتشهد الرياض إقامة قمة كوموشن العالمية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 2000 من القادة والخبراء وصناع القرار، الذين يمثلون نخبة من الشركات والمؤسسات الدولية في مجالات التنقل المستدام، والتقنيات الحضرية، والبنية التحتية الذكية، وتعكس هذه الاستضافة ما تشهده مدينة الرياض من نمو متسارع وتحولات نوعية في بنيتها التحتية وقدراتها الاقتصادية، ضمن سعيها إلى تأكيد مكانتها مركزًا عالميًّا لصناعة الفعاليات والابتكار الحضري.

وتأتي نسخة هذا العام بشراكة إستراتيجية مع كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل، إضافة إلى الشراكة مع عدد من الجهات من بينهم مؤسسة بلومبيرغ NEF.

وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، أن استضافة هذا الحدث في الرياض يأتي امتدادًا لنجاحات المملكة في جذب وتنظيم فعاليات عالمية كبرى، وتجسد دور الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في تمكين قطاع الفعاليات ليكون محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية وجسرًا للتعاون الدولي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر استدامةً وازدهارًا.

من جانبه قال معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح: "يسعدنا في وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن نكون شريكًا إستراتيجيًّا لقمة كوموشن العالمية، انطلاقًا من التزامنا بدعم الجهود الدولية في تطوير حلول التنقل الحضري المتقدم، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار في أنظمة النقل المستقبلية".

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CoMotion جون روسانت، بدوره، أن اختيار الرياض لعقد هذه القمة العالمية انعكاس طبيعي للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في مجالات الابتكار الحضري، مبينًا أن الرياض أصبحت نموذجًا عالميًّا لمدن المستقبل، بما تمتلكه من رؤية واضحة.

وتأتي استضافة الهيئةُ العامة للمعارض والمؤتمرات لقمة كوموشن العالمية، ضمن جهودها لاستقطاب الفعاليات العالمية المؤثرة، وإبراز الدور الريادي للمملكة في صياغة مستقبل قطاع الفعاليات وصناعة التنقل، وترسيخ حضور الرياض وجهةً رئيسةً للمعارض والمؤتمرات على المستويين الإقليمي والدولي