الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد شاي الكرك من المشروبات الدافئة التي انتشرت في العديد من الدول العربية بفضل نكهته الفريدة ومكوناته الطبيعية التي تجمع بين الطعم الغني والفائدة الصحية ويحتوي الكرك على مزيج من الشاي الأسود والحليب والهيل وأحياناً الزنجبيل أو القرفة مما يجعله مشروباً متكاملاً يمنح الجسم طاقة ودفئاً في أوقات البرد

تعرف على فوائد مشروب الكرك المميز لتعزيز مناعة الجسم

يُسهم شاي الكرك في تحسين الحالة الصحية العامة عند تناوله باعتدال بفضل مكوناته الغنية بالعناصر المفيدة للجسم

فوائد مشروب الكرك لجسم الإنسان

يساعد الكافيين الموجود في الشاي الأسود على تنشيط الذهن وزيادة التركيز خلال اليوم

يعمل الهيل والزنجبيل على تسهيل عملية الهضم والحد من الانتفاخات والمغص

يحتوي الشاي الأسود على مضادات أكسدة تساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم مما يعزز صحة القلب

يمنح الحليب والهيل إحساساً بالراحة ويقللان من التوتر مما يساعد على الاسترخاء بعد يوم طويل

يساعد الزنجبيل والقرفة على تقوية المناعة بفضل خصائصهما المضادة للبكتيريا والالتهابات

يُعد مشروباً مثالياً في فصل الشتاء لأنه يمنح الجسم دفئاً ويخفف من أعراض البرد

تنبيهات هامة قبل الإفراط في تناول شاي الكرك

رغم فوائد شاي الكرك المتعددة إلا أن الاعتدال في تناوله ضروري للحفاظ على التوازن الصحي للجسم

يُفضل عدم تجاوز كوب واحد يومياً لأن الكافيين الزائد قد يؤدي إلى الأرق وصعوبة النوم

يحتوي الكرك عادة على السكر أو الحليب كامل الدسم مما قد يسبب زيادة في الوزن إذا تم الإفراط في شربه

يُنصح بتقليل كمية السكر أو استبداله بالعسل الطبيعي لتجنب الآثار السلبية على الصحة

يمكن تحضيره بحليب قليل الدسم للحصول على فائدة أكبر دون زيادة في السعرات الحرارية

طريقة تحضير شاي الكرك في المنزل

من السهل إعداد مشروب الكرك بخطوات بسيطة للحصول على نكهة غنية ومذاق دافئ

يُغلى كوب من الماء مع الشاي الأسود حتى يصبح لونه داكناً

يُضاف الحليب إلى الشاي مع الهيل والزنجبيل ويمكن إضافة القرفة أو الزعفران حسب الرغبة

يُترك الخليط على نار هادئة لبضع دقائق حتى تمتزج المكونات جيداً

يُصفى المشروب ويُقدم ساخناً ويمكن تحليته بالعسل الطبيعي

يُعتبر شاي الكرك مشروباً متكاملاً يجمع بين الفائدة والطعم اللذيذ ويساعد على تقوية المناعة وتحسين المزاج لكنه مثل أي مشروب آخر يحتاج إلى اعتدال في التناول للحفاظ على صحة الجسم والاستفادة من عناصره المفيدة دون آثار جانبية