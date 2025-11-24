نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فروسية حائل تنظم حفل سباقها الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل اليوم، حفل سباقه الأول لمسافة 1400، بدعم من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وتكون السباق الذي أقيم على ميدان الفروسية بحائل من أربعة أشواط، إذ حقق المركز الأول مفتوح الدرجات أفراس الجواد "رونزا روز" في سباق الشوط الأول للمالك ماجد المرشدي، وحقق المركز الأول في سباق الشوط الثاني "ربحت من 2 - 0" الجواد "صقر الميدان" لمالك ماجد المرشدي.

وفي سباق الشوط الثالث مفتوح الدرجات حقق الجواد "تعميم" للمالك مسير الشمري المركز الأول، بينما حقق الجواد "منشأ السحاب" المركز الأول في سباق الشوط الرابع "مفتوح مواليد 2023" للمالك راجح الشلاقي.

وفي نهاية الحفل سلّم المدير العام لميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين