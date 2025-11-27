نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.302 سلة غذائية في بلدة سابا بجمهورية بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1.302) سلة غذائية في بلدة سابا بجمهورية بوركينا فاسو، استفادت منها (1.302) أسرة بواقع (7.812) فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة في بوركينا فاسو للعام (2025م).

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.