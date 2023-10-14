علوم وتكنولوجيا

أبرز مواصفات حاسب Galaxy المنتظر

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 أكتوبر 2023 09:30 صباحاً - بدأت "سامسونغ" الترويج لحاسب لوحي جديد من فئة Galaxy، زودته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن حاسب Galaxy Tab A9+ سيأتي بهيكل بأبعاد (257.1/168.7/6.9) ملم، وسيزود بشاشة TFT LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا.

وسيحصل الحاسب على منفذ Nano-SIM وتقنيات eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وسيعمل بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذوكر داخية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون بدقة 8 ميغابيكسل تصور فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميراته الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيحصل الحاسب على 4 مكبرات صوت عالية الاداء، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 7040 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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