أطعمة قد تقلل خطر الوفاة بمقدار الربع.. تعرف عليها

أطعمة قد تقلل خطر الوفاة بمقدار الربع.. تعرف عليهاأظهرت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وعدم انتظام ضرباته والوفاة بنسبة تصل إلى الربع. وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية؛ فمن أبرز هذه الأطعمة الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والجرجير والكرنب والبروكلي، وكذلك الموز والسلمون.

وفي الدراسة الجديدة، درس الباحثون ما إذا كانت هناك أطعمة بعينها يمكنها أن تساهم في إزالة الصوديوم الزائد من مجرى الدم، المعروف بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وشملت التجربة 1200 مريض يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة، طلب من نصفهم اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم، وقليل اللحوم، يُعتبر غنياً بالبوتاسيوم، ولكنه غني أيضاً بالصوديوم.

وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم يساعد، بشكل عام، الجسم على التخلص من الملح، ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والوفاة بنسبة 24 في المائة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفسور هينينغ بوندغارد من مستشفى جامعة كوبنهاغن: «تطور جسم الإنسان منذ قديم الأزل على نظام غذائي غني بالبوتاسيوم وفقير بالصوديوم، حيث اعتمد بشكل كبير على الفاكهة والخضراوات. أما الآن، فنحن نميل إلى اتباع نظام غذائي حديث يعتمد على الأطعمة المصنَّعة، وكلما زادت المعالجة، زادت كمية الصوديوم في الطعام وقلّت كمية البوتاسيوم، مع العلم أن البوتاسيوم ضروري لعمل القلب، وأن انخفاض تناوله قد يزيد من خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب وقصور القلب والوفاة».

وأضاف: «وجدت نتائجنا أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم قلل خطر الوفاة بشكل عام. وهذا يعني القول إن زيادة تناول البوتاسيوم في النظام الغذائي قد لا تفيد مرضى القلب فحسب، بل قد تفيد صحتنا ككل، لذا ينبغي علينا جميعاً تقليل الصوديوم وزيادة محتوى البوتاسيوم في طعامنا».

وعُرضت النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد، وهو أكبر مؤتمر عالمي لأمراض القلب.*وكالات

