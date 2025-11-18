مجزرة إسرائيلية في مخيم عين الحلوة

مجزرة إسرائيلية في مخيم عين الحلوةأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، استشهاد 13 شخصا في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "غارة للعدو الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة 4 آخرين بجروح".

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، استشهد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة بليدا قضاء مرجعيون، كما استشهد مواطن آخر بغارةٍ على سيارة في مدينة بنت جبيل.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي في وقتٍ تتزايد فيه التهديدات بشنّ عمليات واسعة في لبنان.