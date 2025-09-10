قلة النوم تزيد خطر الإصابة بالزهايمر؟
أوصى خبراء الصحة بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم يوميًا لضمان الراحة الكافية والحفاظ على الوظائف الحيوية.
ويؤكد العلماء أن قلة النوم تعطل العمليات الحيوية وترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.
وقالت الدكتورة ليا كيلور، اختصاصية علم النفس السريري: النوم في مرحلة البلوغ ضروري للحفاظ على الوظائف الإدراكية، الاستقرار العاطفي، والصحة البدنية، مشيرة إلى أن التزامات العمل والعائلة غالبًا ما تؤدي إلى إهمال النوم.
وأوصت كيلور بالاستيقاظ في نهاية دورة نوم كاملة تستمر حوالي 90 دقيقة لتحسين جودة النوم بسرعة، وأضافت: راقب حالتك المزاجية، هل تستيقظ منتعشًا أم تعتمد على الكافيين لإكمال يومك؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قلة النوم تزيد خطر الإصابة بالزهايمر؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.