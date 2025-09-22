أمراض مزمنة ترتبط بداء السكري

أمراض مزمنة ترتبط بداء السكرياكتشف علماء من مركز بحوث داء السكري بجامعة آرهوس الدنماركية أن النوع الثاني من داء السكري يسرّع بشكل كبير تطور أمراض مزمنة أخرى، لا سيما لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما.

ووفقا للباحثين، من المتوقع أن يصاب حوالي 1.3 مليار شخص بالنوع الثاني من داء السكري بحلول عام 2050. وبالإضافة إلى داء السكري نفسه، غالبا ما يعاني المرضى من أمراض أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى المزمنة، والاكتئاب، ما يؤثر سلبا على جودة حياتهم بشكل كبير.

حتى الآن، لم يتضح مدى سرعة تسبب داء السكري في تراكم الأمراض الأخرى، أو ما إذا كانت هذه العملية مرتبطة بالعمر. ولسد هذه الفجوة المعرفية، حلل الباحثون بيانات أكثر من 500 ألف متطوع بمتوسط أعمار 58 عاما، وسجلوا خلال 15 عاما جميع حالات الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ثم تتبعوا سرعة حصول المشاركين على تشخيصات جديدة، بما مجموعه 80 حالة مزمنة.

وأظهرت المقارنة بين المشاركين الذين لديهم نفس العدد الأساسي من الحالات، أن داء السكري يسرع بشكل كبير تطور الأمراض الأخرى. فقد تسارعت وتيرة تطور الحالة المزمنة الثالثة بين المصابين بالنوع الثاني من داء السكري وتشخيص إضافي بنسبة 5.7٪ سنويا، بينما بلغت النسبة 3.5٪ بين الأفراد غير المصابين بالسكري ولكن المصابين بحالتين أخريين. وأظهرت الحسابات أن النوع الثاني من داء السكري يزيد بشكل عام من خطر الإصابة بحالة مرضية إضافية بنسبة 60٪.

أشار الباحثون إلى أن هذا التأثير كان ملحوظا بشكل خاص لدى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و55 عاما، مقارنة بكبار السن، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الجنس ومستوى التعليم ومؤشر كتلة الجسم.

قد عرضت نتائج هذه الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة داء السكري (EASD).