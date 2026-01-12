انخفاض الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمقدار 3...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 12:29 مساءً - مالت كفة الميزان اليوم الاثنين لصالح الجنيه المصري في مواجهة الريال السعودي، فقد رصدت شاشات الصرف تراجعًا طفيفًا بمقدار ثلاثة قروش تقريبًا في مطلع المعاملات البنكية.

بما يمنح السوق نوعًا من الاستقرار خاصة للمواطنين الراغبين في تدبير العملة لأغراض السفر أو التجارة، إذ تراجعت الأسعار بشكل طفيف عن الإغلاق المسائي ليوم أمس.

سعر الريال السعودي في البنوك

أظهرت بيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقًا في الأسعار حيث سجل الريال 12.52 جنيهًا للشراء مقابل 12.59 جنيهًا للبيع.

في حين قدم البنك التجاري الدولي CIB سعرًا أعلى قليلًا للشراء عند 12.54 جنيهًا.

وبالانتقال إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي نجد أنه سجل السعر الأعلى للشراء بقيمة 12.57 جنيهًا.

بينما استقر بنك فيصل الإسلامي عند 12.53 جنيهًا.

مال بنك البركة للهدوء مسجلًا 12.50 جنيهًا للشراء مع بقاء سعر البيع ثابتًا عند 12.59 جنيهًا في أغلب هذه المؤسسات.



