تراجع ملحوظ لليورو أمام الجنيه المصري اليوم.. كم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 12:29 مساءً - استهل اليورو تعاملاته الصباحية اليوم الاثنين بنوع من التراجع أمام الجنيه المصري في أغلب القطاعات المصرفية حيث فقد نحو تسعة قروش من قيمته دفعة واحدة.
وهو ما يأتي بالتزامن مع استقرار التدفقات النقدية وزيادة المعروض من العملات الصعبة في البنوك مما دفع متوسط السعر داخل البنك المركزي المصري للاستقرار عند مستوى 54.86 جنيهًا لعمليات الشراء بينما سجل البيع 54.99 جنيهًا.
أسعار اليورو في البنوك الكبرى
- سجلت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري سعرًا وصل إلى 54.78 جنيهًا عند الشراء و55.10 جنيهًا للبيع.
- في حين جاء بنك مصر متقاربًا جدًا بسعر 54.79 جنيهًا للشراء.
- أما في البنك التجاري الدولي CIB فقد استقر السعر عند 54.77 جنيهًا للشراء مقابل 55.11 جنيهًا للبيع.
- بينما قدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعرًا أعلى قليلًا للشراء بلغ 54.82 جنيهًا.