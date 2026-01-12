تراجع ملحوظ لليورو أمام الجنيه المصري اليوم.. كم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 12:29 مساءً - استهل اليورو تعاملاته الصباحية اليوم الاثنين بنوع من التراجع أمام الجنيه المصري في أغلب القطاعات المصرفية حيث فقد نحو تسعة قروش من قيمته دفعة واحدة.

وهو ما يأتي بالتزامن مع استقرار التدفقات النقدية وزيادة المعروض من العملات الصعبة في البنوك مما دفع متوسط السعر داخل البنك المركزي المصري للاستقرار عند مستوى 54.86 جنيهًا لعمليات الشراء بينما سجل البيع 54.99 جنيهًا.

أسعار اليورو في البنوك الكبرى