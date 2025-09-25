الرياض - كتبت رنا صلاح - في تحرك أمني عاجل، أعلنت شركة واتساب التابعة لمجموعة “ميتا” عن سد ثغرة خطيرة في تطبيق التراسل الفوري على أجهزة آيفون وآيباد وماك، محذرةً جميع المستخدمين من خطورة تجاهل تثبيت التحديثات الأخيرة. وجاء هذا الإجراء بالتنسيق مع شركة آبل لحماية مئات الملايين من المستخدمين حول العالم من محاولات الاختراق وسرقة البيانات الحساسة.

أفعل هذا الأمر فورًا.. تحذير عاجل لكل مستخدمي واتساب | صورك ورسايلك في خطر !!

وأوضحت الشركة أن النسخ المحدثة والآمنة أصبحت متاحة الآن عبر الإصدارات التالية:

واتساب لنظام iOS: 2.25.21.73

واتساب بيزنس لنظام iOS: 2.25.21.78

واتساب لأجهزة ماك: 2.25.21.78

وشددت على ضرورة تثبيت هذه الإصدارات فورًا باعتبارها الحل الرسمي لمعالجة الثغرة المكتشفة.

أشارت واتساب إلى أن الخلل الأمني سُجّل بالرمز (CVE-2025-55177)، مع احتمالية استغلاله بالتوازي مع ثغرة أخرى في أنظمة آبل بالرمز (CVE-2025-43300). وكانت آبل قد أطلقت تحديثًا عاجلًا لنظام التشغيل iOS 18.6.2 يوم 20 أغسطس الماضي لمعالجة الثغرة، ما يعكس خطورة الموقف وأهمية التحديثات المتزامنة من الشركتين.

تنويه عاجل لكل مستخدمي واتساب

قدمت واتساب إرشادات لحماية الأجهزة والحسابات، تضمنت:

تحديث النظام عبر: الإعدادات > عام > تحديث البرامج.

مراجعة إصدار واتساب من: الإعدادات > المساعدة.

تحديث التطبيق من متجر التطبيقات في حال وجود نسخة قديمة.

تفعيل التحديث التلقائي عبر: الإعدادات > متجر التطبيقات.

واختتمت الشركة تحذيرها بالتأكيد أن إهمال تثبيت هذه التحديثات يعرض المستخدمين لخطر اختراق الحسابات والتجسس على بياناتهم الشخصية، مشددةً على أن الالتزام بالترقية الفورية أمر لا يحتمل التأجيل.