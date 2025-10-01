التخطيط لبناء قرية كاملة على سطح القمر

التخطيط لبناء قرية كاملة على سطح القمرأعلن القائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، شون دافي بأن الوكالة تخطط لبناء قرية صالحة للسكن على سطح القمر بحلول عام 2035. وقال دافي في للصحافة على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في سيدني:"سنتمكن من دعم الحياة البشرية على سطح القمر.. سنبني بنية تحتية هناك. ربما لن تكون مجرد محطة، بل قرية مأهولة بالسكان".

وأضاف:"بعد بناء قرية على سطح القمر، تخطط ناسا لتحقيق تقدم سريع نحو إرسال رواد فضاء ليهبطوا على سطح المريخ".

وفي سبتمبر الماضي صرّح دافي بأن رواد الفضاء وخلال مهمة Artemis III المخصصة لاستكشاف القمر، المقرر إطلاقها في منتصف عام 2027، سيقضون ما بين 8 إلى 12 يوما على سطح القمر، وأن أطول فترة إقامة للبشر على سطح القمر تم تسجيلها حتى الآن كانت ثلاثة أيام.

كما ذكر دافي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في سبتمبر أيضا أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال رواد إلى المريخ في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، وهي مهمة ستستغرق أكثر من ثمانية أشهر، واستعدادا لهذه المهمة ستطلق وكالة ناسا في أكتوبر العام الجاري برنامجا تدريبيا مدته سنة يتم خلاله محاكاة الحياة على سطح المريخ، حيث سيعيش أربعة متطوعين في قمرة خاصة مصنوعة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وكانت وكالة ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها أن البرنامج سينفذ على 3 مراحل:

مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض.

مرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر.

مرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.*وكالات

