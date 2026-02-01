رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 فبراير 2026 11:19 مساءً - نحن على موعد مع سهرة كروية مصرية خالصة لكن برداء أفريقي يستضيفها استاد السويس الجديد الليلة، حيث يواجه النادي المصري البورسعيدي ضيفه الزمالك في صراع مباشر على زعامة المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل البث المباشر لمباراة الزمالك اليوم.

يدخل الفريق البورسعيدي المواجهة منتشيًا بصدارته للمجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يطارد الفارس الأبيض القمة برصيد 5 نقاط، عازمًا على تأكيد أفضليته القارية في حملة الدفاع عن لقبه.

والمواجهة تأتي بعد تعادل سلبي في الذهاب؛ مما يجعل لقاء الليلة بمثابة مباراة فك الارتباط للهروب بقمة الترتيب بعيدًا عن ملاحقة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

توقيت مباراة الزمالك والمصري

ينطلق الديربي المصري في الأدغال الأفريقية اليوم الأحد 1 فبراير 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما يبدأ البث المباشر لمتابعينا في الإمارات وسلطنة عمان عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

أين تشاهد قمة الزمالك والمصري؟

يمكنكم متابعة أحداث اللقاء حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، التي خصصت قناة beIN SPORTS 2 HD لنقل المباراة، وللجمهور داخل مصر تتوفر المباراة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، كما يتاح البث الرقمي للمشتركين عبر تطبيق بي إن كونكت.

التعليق الصوتي على مباراة الزمالك والمصري

يرافقكم في الوصف التفصيلي للمباراة عبر شاشة بي إن سبورتس المعلق محمد فوزي، بينما يتولى زياد الدكروري مهمة التعليق الصوتي للجماهير المتابعة عبر التردد الأرضي المصري؛ لرصد كافة الانفعالات والتحولات التكتيكية في هذه الليلة الكروية الصاخبة.