أخبار اليمن : الأهلي يحسم الديربي والمكلا يعبر اليرموك

يحسم الديربي والمكلا يعبر اليرموك

حسم فريق الأهلي حامل اللقب "ديربي صنعاء" أمام الوحدة، بعدما تغلب عليه 1-0، اليوم، على ملعب الظرافي في ختام الجولة الأولى من منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. الأهلي يحسم الديربي والمكلا يعبر اليرموكحسم فريق الأهلي حامل اللقب "ديربي صنعاء" أمام الوحدة، بعدما تغلب عليه 1-0، اليوم، على ملعب الظرافي في ختام الجولة الأولى من منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم. سجل زكريا طفطوف هدف المباراة الوحيد للإمبراطور في الدقيقة 63، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في البطولة. وعلى ملعب بارادم في حضرموت، حقق فريق المكلا فوزاً ثميناً على ضيفه اليرموك صنعاء بهدفين مقابل هدف. سجل حسن باسفر ومحمد باخريش هدفي المكلا في الدقيقتين 2 و25، بينما أحرز شهاب محمود العريقي هدف اليرموك الوحيد في الدقيقة 68. وبهذا الفوز، يحصد المكلا أول ثلاث نقاط له، فيما ظل فريقا اليرموك والوحدة بلا نقاط.

