الرياضة

صور ملعب "الملك فهد" قبل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بساعات في السوبر الإفريقي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور ملعب "الملك فهد" قبل واتحاد العاصمة بساعات في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة المصرية والعربية في مكان مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي. 

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعه في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

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وتنقل فعاليات مباراة الاهلي واتحاد العاصمة عبر قناة بين سبورت اتش دي 6 الناقل الوحيد لمباريات دوري ابطال افريقيا والبطولات الافريقية. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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