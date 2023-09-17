الرياضة

لم يتعامل بذكاء.. نجم الأهلي السابق ينتقد "أوسوريو" بسبب هذا التصرف

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أنه من الصعب تقييم أوسوريو في الوقت الحالي، ولكنه لم يتعامل بذكاء.

نجم الأهلي السابق ينتقد "أوسوريو"

وقال عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية: "أوسوريو لم يتعامل بذكاء مع الزمالك في الوقت الحالي، كان عليه انتظار وضع بصمته الفنية ثم إجراء أي تعديلات في التشكيلة بعدها'.

وأضاف: "الطريقة التي يعتمد عليها أوسوريو تحتاج إلى لاعبين آخرين، ليسوا في الزمالك حاليا".

وتابع قائلًا: "هناك بعض اللاعبين يستحقون البقاء في الفريق مثل زيزو والونش والمثلوثي وشيكابالا وفتوح".

وأتم: "نادي الزمالك ضم لاعبين مش هيشيلوا فريق كبير، وذلك بسبب سوء الأحوال الإدارية بالقلعة البيضاء".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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