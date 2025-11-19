نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عاشور يسرد كواليس عودته إلى الأهلي ومكالمة الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي السابق، إن ليس كل ما يتمناه الإنسان يتحقق، وإنه كان يتمنى أن يختم مسيرته الكروية داخل النادي الأهلي.

وتابع حسام عاشور في الحلقة الأولى من بودكاست "الحوار كبير" أول بودكاست رياضي بحضور الجماهير، مع الإعلامي أحمد أسامة: "لم أختم مسيرتي الكروية في النادي الأهلي، ولكن عدت من جديد إلى بيتي كمدير لفرع البراعم بالنادي الأهلي في فرع التجمع".

وأضاف: "هي بداية مشوار جديد، مثلما بدأت مسيرتي الكروية كلاعب في النادي الأهلي وحققت عددًا كبيرًا جدًا من البطولات والإنجازات، ولدي الطموح للنجاح في مشوار جديد رفقة النادي الأهلي".

وأكمل: "للنجاح داخل المكان الذي تحبه وتنتمي إليه، يجب عليك الدراسة بشكل جيد، ووجود الطموح للنجاح، وهو ما أعمل عليه الآن".

واستطرد: "كابتن محمود الخطيب تواصل معي، وقال لي أن أذهب لمقابلته في فرع النادي بالشيخ زايد، ولم نتحدث في أي تفاصيل، ثم عاود الاتصال بي مرة أخرى، والتقينا في فرع النادي بالتجمع في جلسة حضرها كابتن مختار مختار، وكابتن محمد يوسف، وكابتن زكريا ناصف، وتحدثوا معي في عدد من النقاط، وأهمها عودتي إلى بيتي من جديد، وبإذن الله تكون بداية موفقة".

وأردف حسام عاشور: "كان عندي أمل، وكان نفسي أرجع النادي الأهلي، وكنت بسعى لذلك. أول يوم لي في الأكاديمية كنت سعيدًا جدًا، كعودة شخص من السفر إلى أهله، وبإذن الله ربنا يقدرني وأحقق نجاحًا كبيرًا في عملي".