نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق واسع المدى لنجوم مصر في الألعاب الأخرى.. عرابي وعياد للأولمبياد وعصر ودينا على عرش إفريقيا (ملف) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حالة من التوهج يعيشها أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك بعد تحقيق العديد من البطولات والانجازات على كافة المستويات في الفترة الماضية، واستطاعوا حجز مقاعدهم في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

واستطاع 22 لاعبًا ولاعبة في الألعاب الرياضية الفردية في التأهل بشكل رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (أولمبياد باريس 2024)، عازمين على المنافسة على الميداليات الأولمبية المختلفة، في الأولمبياد القادمة لرفع مصر عاليًا في المحفل الدولي الذي يحظى باهتمام جماهيري واعلامي كبير.

ولا يزال لدى مصر فرصة ثمينة لزيادة عدد المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024، خاصة وأنه يتبقى قرابة العام على انطلاق منافسات الأولمبياد التي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس لعام 2024.

وبعيدًا عن المنافسات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حقق أبطالنا المصريين العديد من الانجازات الأخرى على كافة المستويات العربية والأفريقية والعالمية، للتأكد على ريادة مصر في مختلف الألعاب.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا الملف أبرز انجازات وبطولات أبطالنا المصريين في مختلف الألعاب الرياضية:-

يمنى عياد تدخل تاريخ الملاكمة

دخلت البطلة المصرية يمنى عياد التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبحت أول لاعبة لمنتخب مصر للملاكمة تتأهل إلى أولمبياد (باريس 2024) بعد حصولها على الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا للملاكمة التي أقيمت في السنغال، وذلك بعد خسارتها في نهائي البطولة أمام المغربية وداد برطال.

عرابي والعوضي يتربعان على عرش إفريقيا

وعلى صعيد رياضة الملاكمة "رجال" استطاع عبد الرحمن عرابي لاعب منتخب مصر التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد فوزه بالميدالية الذهبية للبطولة الأفريقية وزن تحت 80 كجم عقب فوزه على التنزاني يوسف لوكاسي.

بينما حصل عمر العوضي على الميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للملاكمة وزن تحت 71 كجم، عقب فوزه في النهائي على الكونغولي مايبيا ستيف، ليتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

انجازات واسعة لمنتخبات الخماسي الحديث

حققت منتخبات الخماسي الحديث رجال وسيدات انجازات واسعة في الفترة الأخيرة، حيث حصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر، على المركز الأول في بطولة إفريقيا لفردي "رجال" وحجز مقعده في أولمبياد باريس 2024.

كما حصل محمد الجندي على المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصل إسلام حامد على الميدالية البرونزية.

واحتل منتخب مصر في فرق الرجال المركز الأول في بطولة إفريقيا للخماسي الحديث.

وعلى صعيد فردي السيدات تأهلت ملك إسماعيل لأولمبياد باريس الصيف القادم بعد التتويج بالميدالية الذهبية، فيما حصدت هايدي عادل الميدالية البرونزية.

وجاء منتخب مصر "سيدات" في المركز الأول لفرق السيدات في بطولة إفريقيا.

كما تأهل مهند شعبان إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في تركيا.

كما توجت مصر بذهبية منافسات الفرق ناشئات في بطولة العالم لناشئي للخماسي الحديث تحت 21 عامًا والتي أقيمت في مدينة دروسكينينكي الليتوانية.

مروان القماشي في أولمبياد باريس 2024

نجح مروان القماش في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في سباقي 800 متر حرة و1500 متر حرة.

عصر ودينا يتوجان بكأس إفريقيا لـ تنس الطاولة

نجح منتخب مصر لتنس الطاولة "رجال" في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تحقيق لقب البطولة الأفريقية المقامة في تونس بعد الفوز على منتخب نيجيريا بثلاثة أشواط مقابل شوط.

بينما تأهل منتخب السيدات إلى الأولمبياد، عقب التتويج أيضا بلقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على نيجيريا في النهائي بثلاثة أشواط نظيفة.

وتوج الزوجي المختلط عمر عصر ودينا مشرف بالميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا بعد الفوز على الزوجي النيجيري، ليتأهلان رسميًا إلى أولمبياد باريس 2024.

عزمي محيلبة بطل العالم في الرماية

كالعادة واصل عزمي محيلبة بطل مصر في رماية الإسكيت تحقيق الميداليات والبطولات المختلفة، حيث توج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا ليحجز مقعده في أولمبياد باريس 2024.

جميلة علي تحصد ذهبية سباحة المونو

حصدت جميلة علي لاعبة منتخب مصر للغوص والإنقاذ على الميدالية الذهبية لمنافسات 4 كم مونو للسباحة، فى دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون.

كما حققت لوجين شوقي ميداليتين لمصر، الذهبية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة، والميدالية الفضية لمنافسات 100 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة.

منتخب مصر للسباحة التوقيعية يتأهل إلى أولمبياد باريس

نجح منتخب مصر للسيدات للسباحة التوقيعية في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعد تأهله إلى نهائي الفرق في بطولة العالم للألعاب المائية التي أقيمت في مدينة فوكوكا اليابانية بمجموع 179،03 نقطة، ليحقق أفضل مركز أفريقي في البطولة متفوقًا على جنوب إفريقيا.

كما تأهل أيضًا الثنائي هنا هيكل وملك طوسون، التأهل إلى الأولمبياد في منافسات الزوجي بعد صعودهم إلى نهائي بطولة العالم للألعاب المائية.

وكان أفضل مركز حققه منتخب مصر للسباحة التوقيعية في الأولمبياد هو المركز السابع وتحقق في دورتي لندن 2012، وريو دي جانيرو 2016 ويأمل في تكرار هذا الانجاز أو الوصول إلى مركز أفضل في باريس.

منتخب مصر للكرة الطائرة أبطال إفريقيا

توج منتخب مصر ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة التاسعة في تاريخه متفوقا على الجزائر بنتيجة 3 – 1 في نهائي البطولة التي أقيمت في مصر محققًا اللقب التاسع في البطولة.

علي فرج وهانيا الحمامي يتوجان ببطولة قطر للإسكواش

توج علي فرج لاعب وادي دجلة بلقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش بالتفوق على البيروفي دييجو إلياس في النهائي.

وأعاد فرج اللقب لمصر مجددًا بعدما سبق وتوج دييجو إلياس والإنجليزي محمد الشوربجي.

كما توجت هانيا الحمامي بلقب بطولة قطر في منافسات السيدات، بعد الفوز على نور الشربيني في النهائي.

