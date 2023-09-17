نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يفض "خناقة" وتسمم محرز وتألق نيمار.. إليك أبرز ما جاء في الجولة 5 بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان الدوري السعودي للمحترفين حافلًا بالأحداث بعد العودة من فترة التوقف الدولية، لكن انطلاقة نيمار القوية مع الهلال طغت على استمرار الشراكة الناجحة بين كريستيانو رونالدو وساديو ماني، وهدف كريم بنزيما "بالركبة" وحتى على إصابة رياض محرز بتسمم غذائي.

نيمار يخطف الأنظار في الظهور الأول له مع الهلال

وفيما يلي أبرز مقتطفات من الجولة السادسة:

إطلالة مبهرة لنيمار

شارك هداف البرازيل التاريخي لأول مرة مع الهلال بديلًا في الدقيقة 63 أمام الرياض، ليساهم في تحويل النتيجة من 2-1 إلى 6-1.

ومرر نيمار كرة حاسمة لمواطنه مالكوم، كما تسبب في ركلة جزاء وساهم في هدفين آخرين لناصر وسالم الدوسري الذي أصبح أول لاعب من الهلال يسجل في 19 فريقًا مختلفًا بالدوري.

شراكة رونالدو وماني

سجل رونالدو وماني سويًا للمباراة الرابعة على التوالي خلال الفوز 3-1 على الرائد، وفي هذه السلسلة تفوق النصر بثلاثة أهداف على الأقل كل مباراة، ليعوض البداية السيئة للموسم بخسارته في أول مباراتين.

ويتصدر رونالدو ترتيب الهدافين بسبعة أهداف، بفارق هدف واحد عن ماني والدوسري، وهدفين عن ألكسندر متروفيتش ومالكوم (الهلال) وعبد الرزاق حمد الله (الاتحاد) ومراد باتنا (الفتح).

ودخل أوديون إيغالو السباق بتسجيل ثلاثية في فوز الفتح 4-2 على ضمك ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف مع فريقه الجديد.

رونالدو يفض الاشتباك بنقطة الجزاء

شهدت الدقائق الأخيرة بنفس المباراة واقعة طريفة وغريبة حين اختلف محمد فوزير وزميله كريم البركاوي على تنفيذ ركلة جزاء رغم تأخر فريقهما الرائد 3-0، وأصر كل لاعب على التسديد، ولم يتمكن مدربهما إيغور يوفيتشيفيتش من حل الخلاف الذي استمر لدقائق، قبل أن يتعرض للطرد.

وتدخل رونالدو لفض الاشتباك بعد أن أجبر البركاوي على الابتعاد، ونفذ فوزير الركلة ببراعة على طريقة "بانينكا" ليقلص الفارق إلى هدفين.

الفيديو سبب أول هزيمة للتعاون بعد 142 يومًا

أصبح الهلال الفريق الوحيد بالدوري الذي لم يخسر حتى الآن بعد تعرض التعاون لأول هزيمة أمام الأهلي 3-2 في مباراة مثيرة سجل فيها آلان سانت ماكسيمين هدفه الأول بتسديدة رائعة ليحسم الانتصار.

وأعتقد التعاون أنه خطف التعادل في الوقت بدل الضائع لكن نظام حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف لوجود خطأ في تنفيذ "رمية تماس"، لتتوقف أفضل سلسلة بتاريخه في الدوري ويخسر بعد 142 يومًا.

محرز يقاوم التسمم

قال رياض محرز إنه قضى ليلة في المستشفى بسبب طعام فاسد لكن قائد الجزائر تحامل على نفسه ليساهم في اليوم التالي في فوز الأهلي 3-2 على التعاون، وتعويض الخسارة القاسية 5-1 من الفتح في الجولة الماضية.

وصنع محرز الهدف الأول من ركلة حرة وساهم في بناء عدة فرص خطيرة.

ركبة بنزيما

وجد بنزيما وسيلة جديدة للتسجيل بالركبة في فوز صعب للاتحاد 1-0 على الأخدود ليعوض خسارته في القمة أمام الهلال 4-3 قبل التوقف.

ويملك حامل اللقب 15 نقطة مثل الأهلي بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر.

ولدى النصر 12 نقطة في المركز السادس خلف الاتفاق والتعاون بنقطة واحدة.

انطلاقة سايس وغراي

منح المدافع المغربي رومان سايس أول فوز للشباب هذا الموسم بتسجيل هدف الفوز 1-0 على الفيحاء في مباراته الأولى، كما صنع الجاميكي ديماري غراي، القادم من إيفرتون، هدفين في مباراته الأولى مع الاتفاق ليساعد فريق المدرب ستيفن جيرارد في الفوز 3-1 على أبها.