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أحمد جودة - القاهرة -



تقرر انطلاق النسخة الثانية من بطولة كرة القدم لطلاب المدارس الدولية نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

انطلاق النسخة الثانية من بطولة كرة القدم لطلاب المدارس الدولية نوفمبر المقبل

تقام النسخة الثانية من البطولة علي مستوي مدارس القاهرة والجيزة وتتضمن مشاركة 128 فريق في دوري الابطال.

يأتي ذلك بالتعاون بين شركة "ذا ايجنسي" لتنظيم المؤتمرات والفاعليات الرياضية واكاديمية كنت كوليدچ ويست كايرو.

كانت “ذا ايجنسي” قد وقعت بروتوكول تعاون مع أكاديمية كنت كوليدچ ويست كايرو لتنسيق التعاون المشترك لرعاية وتنظيم واستضافة الأنشطة الرياضية.

ووفق بنود البروتوكول سوف يتم تنظيم النسخة الثانية من أكبر بطولة كره قدم للمدارس الدولية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للطلاب من الجنسين.

من جانبها قالت ياسمين الخولي ان بروتوكول التعاون يأتي تنفيذًا لرؤية الحكومة 2030 والعمل علي إكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم وتوفير كل سبل صقل مهاراتهم وسوف يحصل الفريق الفائز علي المركز الأول والكأس علي مبلغ ٢٠ الف جنية

والمركز الثاني على مبلغ ١٥ الف جنية.

واوضح مروان نصار المدير التنفيذي في“ذا ايجنسي“ نستهدف التعاون مع مؤسسات رياضية مختلفة في قطاع الرياضة لتنفيذ مشروعات رياضية كبري وبرامج رياضية تعود بالنفع علي ابناء الوطن من الموهوبين.

وقال شادي عشره رئيس مجلس ادارة أكاديمية كينت كوليدج ويست كايرو بكل فخر سعداء بتوقيع اتفاقية تعاون بين كنت كوليدچ ويست كايرو الراعي الرسمي والمستضيف لبطولة المدارس الدوليه لكره القدم و"ذا ايچنسي" المنظمة لهذه البطوله.

واضاف شادي يشرفنا ان نكون شركاء في هذه التجربه حرصًا من كنت كوليدچ ويست كايرو ان تكون علي نفس نهج وخطى كنت كوليدچ كانتربري بإنجلترا على اعتبار ان الرياضه وبناء الصحة البدنية والنفسية للطلاب جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية وتقديرًا لدور الرياضه في بناء نشئ مميز يشكل قادة المستقبل.