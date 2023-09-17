نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤوف جاسر يفتح النار على مرتضى منصور: الأسوأ في تاريخ نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد رؤوف جاسر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق الفترة الماضية التي ترأس فيها المستشار مرتضى منصور القلعة البيضاء مؤكدًا أن تلك الحقبة هي الأسوأ في تاريخ النادي.

رؤوف جاسر يفتح النار على مرتضى منصور

وفي تصريحات تلفزيونية قال رؤوف جاسر لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت أن فريق نادي الزمالك عانى كثيرًا وتعد فترة نور الدالى من أفضل فترات الزمالك كرويا، بعد جلب العديد من اللاعبين الجيدين والمميزين مثل رضا عبدالعال وحمادة عبداللطيف.

وأضاف رؤوف جاسر: " الاتهامات الخاصة بمرتضى منصور لممدوح عباس بها الكثير من المبالغات وأرفض الشماته في رحيله وأرى ان الفترة الخاصة به تواجدت بها الكثير من الأخطاء وواجته كثيرًا وأرى أنه اسوأ شيء حدث في تاريخ الزمالك الحديث.

وأنهى: "البعض أحدث الوقيعة بيني وبين ممدوح عباس، وهو أكثر شخص دعم الزمالك ماديا دون داعية، ولن أخوض الانتخابات مستقبلا لأني لا أحبها ولا أجيد هذه اللعبة".