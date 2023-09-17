نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فياريال وألميريا اليوم الأحد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال بنظيره نادي ألميريا اليوم الأحد والموافق 17 سبتمبر وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024.

ما هو موعد مباراة فياريال وألميريا في الدوري الإسباني؟

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي موعد مباراة فياريال أمام نظيره نادي ألميريا اليوم الأحد في مشوار الجولة الخامسة من عمر الليجا الإسبانية للنسخة الجارية.

ومن المقرر أن يلتقي نادي فياريال بنظيره نادي ألميريا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتنطلق صافرة بداية مباراة فياريال أمام ألميريا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل أحداث مباراة فياريال ضد ألميريا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتواجد فياريال في المركز السادس عشر بالدوري الإسباني برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل ألميريا المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.