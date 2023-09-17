غياب ثنائي الأهلي الهجومي في مواجهة المصري البورسعيدي ومارسيل كولر يجهز البديل

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رياض - احمد صلاح - سيفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجهود الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا، في مواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024.

ويستهل الأهلي حامل اللقب، مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024، بمواجهة قوية أمام فريق المصري البورسعيدي على أرضية ستاد برج العرب.

غياب ثنائي الأهلي أمام المصري البورسعيدي

محمود كهربا سيغيب عن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024، بسبب إيقافه لست مباريات وهى العقوبة التي تم تخفيضها من 12 مباراة إلى 6 مباريات.

كما سيغيب حسين الشحات عن المباراة، بسبب إيقافه لمباراتين بعد واقعة تعديه على لاعب فريق بيراميدز، محمد الشيبي في الموسم المنقضي من الدوري.

شكوك حول مشاركة علي معلول في مباراة الأهلي ولمصري البورسعيدي

كما تحوم الشكوك خول مشاركة التونسي علي معلول في المباراة، بعد تعرضه للإصابة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، في لقاء السوبر الإفريقي.

معلول اشتكى من الإجهاد العضلي بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، والتي خسرها الفريق بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف السعودية.

وكشفت تقارير أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، سيعتمد على الفرنسي أنتوني موديست في مركز المهاجم لغياب محمود كهربا، خاصة وأن المهاجم الفرنسي تم تسجيله في قائمة الفريق الأحمر باتحاد الكرة.

كما سيعتمد كلور على بيرسي تاو كبديل لتعويض غياب حسين الشحات في المواجهة أمام فريق المصري البورسعيدي.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قد قرر استئناف التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة المصري، بعد خسارة الفريق الأحمر لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

كولر أبلغ لاعبي الأهلي بمنعهم من استخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل نهائي ، وعدم تصوير فيديوهات ونشرها، قرار المدرب السويسري بحظر استخدام السوشيال ميديا بسبب شعوره بحالة من الاستهتار بين اللاعبين قبل المباريات المهمة.