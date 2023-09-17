نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة تشيلسي أمام بورنموث اليوم الأحد 17-9-2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره فريق بورنموث، سلبيًا دون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي تشيلسي أمام نظيره فريق بورنموث، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة تشيلسي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حاول نادي تشيلسي خلال أحداث اللقاء من تسجيل هدف من أجل اقتناص الثلاث نقاط، لكن كل الفرص كانت دون جدوى على مرمى بورنموث.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد تشيلسي عند النقطة الخامسة، يحتل بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يتواجد بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط.