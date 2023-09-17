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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، الهزيمة بهدف دون رد أمام نظيره سينجيدا بيج ستارز، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

فيوتشر يفتتح مشواره في الكونفدرالية بخسارة أمام سينجيدا بيج ستارز



انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فيوتشر وسينجيدا بيج ستارز التنزاني، بالتعادل السلبي دون أهداف، بينما في الشوط الثاني استطاع الأخير أن يسجل هدف التقدم.

وكان المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، مدرب فريق بيراميدز، قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - علي الفيل - محمود رزق - محمد ربيعة.

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي.

الهجوم: مروان محسن.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، بنظيره سينجيدا بيج ستارز التنزاني، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل.