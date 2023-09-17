نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق الكرة المصرية، لانطلاق نسخة جديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي ينطلق غدٍ الإثنين، والتي يحمل لقبها النادي الأهلي في الموسم الماضي.

ويتأهب عشاق الكرة المصرية، لانطلاق موسم جديد، بآمال جديدة وطموحات لدى كل الفرق التي تسعى لتحقيق اللقب، مع زيادة أعداد الجماهير في الموسم الجديد.

أسعار تذاكر مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري

وبدأت شركة تذكرتي، بطرح تذاكر المباريات عبر موقعها الرسمي بعدد 10 آلاف تذكرة، بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق، حيث تم طرح تذاكر الأسبوع الأول.

وقامت شركة تذكرتي بطرح تذاكر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى مباراة الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق الزمالك، يوم الخميس المقبل، على أرضية ملعب الدفاع الجوي، في افتتاحية مباريات الفريقين في الموسم الجديد من بطولة الدوري.



فيما يلتقي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب نفس الجولة من المسابقة المحلية.

وجاءت التذاكر بقيمة 75 جنيه و100 جنيه للجماهير الراغبة في الحضور، حيث بدأت جماهير الأهلي في الصراع للحصول على تذاكر مباراة المصري البورسعيدي، فيما قامت جماهير الزمالك بالتسارع لحضور مباراة بيراميدز في الجولة الأولى.