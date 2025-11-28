نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنديل يشكر مسئولي الجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، الشكر إلى نادي الجيش الملكي ومسئوليه، وفي مقدمتهم السيد/ مستحسن عبد العزيز نائب رئيس النادي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ لحظة وصول بعثة الأهلي إلى مطار الرباط.

وأكد طارق قنديل على تقدير مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، للروح الطيبة التي أبداها مسئولو الجيش الملكي، وهو أمر ليس بجديد على الأشقاء في المغرب، مشيرًا إلى العلاقات الراسخة التي تربط بين النادي الأهلي وكل أشقائه من الأندية المغربية، وتمنى أن تخرج المباراة غدًا بالشكل الذي يليق بمكانة الناديين الكبيرين.

