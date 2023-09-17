نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف تريزيجيه.. تشكيل طرابزون سبور الرسمي لمواجهة بشكتاش في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نيناد بليكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بشكتاش بعد قليل على ستاد شينول جونيش ستاديوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

تشكيل طرابزون سبور أمام بشكتاش

حراسة المرمى: يوجركان

خط الدفاع: بينكوفيتش، بانيا، ارين، عمر.

خط الوسط: ميندي، باكسيتاس، بردهي.

خط الهجوم: فيسكا، اونواشو، جان.

ترتيب طرابزون سبور وبشكتاش

ويحتل نادي بشكتاش المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل ولم يهزم بينما يأتي نظيره طرابزون سبور في المركز العاشر برصيد 6 نقاط حيث فاز خلال مبارتين ولم يتعادل وهزم مرتان.

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وبشكتاش؟

تردد قناة bein sports hd 1 tr

القمر: ترك سات

التردد: 11676

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 24444

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.