نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوليفر كان يشيد بالسعودية بعد التعاقدات العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد أوليفر كان الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، إلى ألمانيا عقب انتهاء زيارته إلى السعودية وتفقده للخطة الطموحة التي تنتهجها السعودية للارتقاء بالدوري المحلي، كما التقى خلال زيارته بعدد من النجوم أمثال السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائي النصر، والبرازيلي نيمار نجم الهلال.

أوليفر كان يتحدث عن دوري روشن السعودي

وكتب كان، أحد أساطير كرة القدم الألمانية، عبر حسابه على شبكة "إكس" (تويتر سابقا) يوم الأحد: سيكون من المثير مشاهدة كيفية تطور الدوري السعودي للمحترفين في المستقبل.

وأوضح كان أنه تفقد المركز التدريبي لنادي النصر وحضر مران الفريق، ونشر صور له رفقة رونالدو وماني.

وقبل يومين نشر كان صورة له من زيارته لنادي الهلال، رفقة نيمار.

وأكد كان: كجزء من زيارتي، زرت أندية الدوري السعودي للمحترفين، شكرا للهلال على استضافتي في ناديكم الأسطوري، لحظة رائعة مقابلة المدربين واللاعبين ونجم نجومهم نيمار.