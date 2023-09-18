نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة مايسترو الأهلي تقلق كولر قبل مواجهة المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد كتيبة النادي الأهلي في الفترة الحالية بشكل قوي لانطلاق أولى مواجهاته في بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024، والذي يواجه من خلالها نظيره المصري البورسعيدي.

وتسعى القلعة الحمراء لتخطي السقوط الأخير أمام منافسه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

- إصابة إمام عاشور

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لكدمة خفيفة عقب مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " عاشور شكى من عدم ارتياح في القدم بعد تعرضه لكدمة خفيفة، ولكن لن تمنعه من المشاركة مع الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي، ولكن سيخضع لفحص غدٍ للاطمئنان عليه بشكل كامل".

على جانب آخر، يخسر الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسري مارسيل كولر، خدمات نجمي الفريق محمود عبد المنعم كهربا، وحسين الشحات في المواجهة القادمة أمام أبناء المدينة الباسلة، لإيقاف.