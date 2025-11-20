نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طب الأسنان القاهرة الأهلية تواصل التدريبات التطبيقية لتعزيز مهارات طلابها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل برنامج طب الأسنان التدريب العملي لطلاب المقرر الدراسي Oral Biology، في إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية على تعزيز منظومة التعليم التطبيقي ورفع كفاءة طلاب البرامج الصحية، وذلك داخل معامل الجامعة المزودة بأحدث الإمكانات التعليمية.

ويهدف التدريب إلى تنمية المهارات الأساسية لطلاب طب الأسنان عبر ممارسات تطبيقية متقدمة تحاكي بيئة العمل المهنية، وبما يرسّخ الفهم العلمي لمكونات وتجهيزات الفم والأسنان وآليات التعامل مع الأدوات الدقيقة.

في بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين التطبيق العملي والانضباط العلمي، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بما يعكس التزام الجامعة بتوفير تعليم صحي عالي الجودة يواكب المعايير الأكاديمية الحديثة.

وأكدت إدارة الجامعة أن التدريب يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى دمج الطلاب مبكرًا في المهارات العملية، وصقل قدراتهم في التعامل مع الأدوات والفنيات الأساسية، بما يؤهلهم لممارسة مهنة طب الأسنان وفق أعلى معايير الكفاءة والتميز.

وتواصل جامعة القاهرة الأهلية تقديم بيئة تعليمية مبتكرة تدعم بناء قدرات طلابها، وتسعى إلى تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاع التعليم الصحي في مصر.