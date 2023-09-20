ليفاندوفسكي يلتحق برونالدو وميسي في قائمة تاريخية

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أحمد جودة - القاهرة -

اقتحم الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني قائمة تاريخية.

ليفاندوفسكي يصل للهدف 100 أوروبيًا

ونجح قناص البلوجرانا الجديد في تسجيل هدف بشباك نادي رويال أنتويرب البلجيكي في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء وحقق فيها البارسا الفوز بخماسية نظيف.

ونجح البولندي في الوصول لنادي الـ100 أوروبيًا مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وبرشلونة وفريق طفولته ليخ بوزنان البولندي.

وجاءت أهداف ليفاندوفسكي الـ100 بواقع 92 هدفًا في دوري أبطال أوروبا خلال 112 مباراة مقسمة وفق ما يلي:-

7 أهداف مع برشلونة في 8 مباريات.

69 هدفًا مع بايرن ميونخ في 79 مباراة.

18 هدفًا مع بوروسيا دورتموند في 36 مباراة.

8 أهداف في الدوري الأوروبي مع ليخ بوزنان البولندي.

يُذكر أنه لم يسبق لأحد دخول نادي المئة قبل ليفاندوفسكي سوى ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق بواقع 132 هدفًا وكريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس برصيد 145 هدفًا.