نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. استشاري نفسي: محمد الشناوي يعاني من مرض "جنون العظمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الدكتور علاء الغندور استشارى التأهيل النفسي للرياضيين والتحليل النفسي للأداء الرياضي والعلاج النفسي السلوكي دون أدوية، على أزمة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي مع زميله بالفريق محمد عبدالمنعم عقب مباراة المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز 2023 – 2024.

ودخل محمد الشناوي في مشادة ساخنة مع محمد عبدالمنعم عقب مباراة المصري البورسعيدي، رغم فوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة في أولى مبارياته ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال الدكتور علاء الغندور في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": "اللاعب المصري هو لاعب عشوائي وانفعالي وعاطفي يتأثر بما يدور حوله من مشاكل أسرية أو مشاكل في النادي أو الشارع وكل الظروف تؤثر فيه بشكل كبير، بالإضافة لتأثره بظروف المنافسة داخل الفريق وفي المباريات".

طبيب نفسي يتحدث عن الشناوي

وأضاف: "لا يختلف اثنين أن محمد الشناوي من أفضل حراس المرمى في مصر حاليًا، وله انجازات عديدة، ولكن خلال آخر عامين دخل في عدة مشاكل سواء مع اللاعبين أو الحكام في المباريات ولم يتم معاقبته من اتحاد الكرة أو النادي".

علاء الغندور

وتابع "الغندور" تصريحاته: "الشناوي دخل في عدة أزمات مؤخرًا سواء مع محمد عبد المنعم أو غيره من لاعبي المنافسين، وسبب ذلك تضخيم الإعلام له حتى وصل لدرجة من الغرور، ثم يتحول هذا الغرور لمرض نفسي يسمى "جنون العظمة" يشعر أنه العملاق الكبير والباق أقزام".

وواصل: "غياب محلل الأداء النفسي في الأهلي وكذلك في أندية مصر عمومًا، لا يوجد من يوجه الشناوي وغيره من اللاعبين للحصول على جلسات تأهيل واستشفاء نفسي، حيث يتم تحليل الشخصية في تلك الجلسات وأسباب تغير سلوك اللاعب وانفعالاته المتكررة وفقا للظروف المحيطة به".

وأكمل: "أنا لا اهاجم محمد الشناوي وهذا مجرد تحليل للأداء النفسي لسلوك اللاعب، ولكن تكرار الاساءات والاعتداءات والعنف من حارس الأهلي يأتي نتيجة مرض نفسي يسمى "جنون العظمة" ".

وأضاف: "تعامل أي لاعب مع زملائه بعصبية وعنف أمر غير مقبول خاصة وأن خسارة المباريات لا تمثل نهاية العالم، ويجب أن يكون هناك توعية للجميع حتى للجماهير، ويجب أن يكون لدى اللاعبين ثبات انفعالي لتجنب هذه التصرفات غير اللائقة، وحتى لا تتحول كرة القدم لمشاجرة وسب وشتائم يعاقب عليها القانون".