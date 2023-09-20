نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية نتيجة مباراة الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد ضد نظيره يونيون برلين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.



واستطاع لاعبو الفريق الملكي، تحقيق فوزا صعبا أمام نظيره يونيون برلين بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ما هي نتيجة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين اليوم في دوري أبطال أوروبا

أحرز جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة، وذلك بالدقيقة 4+90 وذلك من خلال متابعة على المرمى.



ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد الفوز أمام يونيون برلين

1- ريال مدريد، ثلاث نقاط

2- نابولي، دون نقاط

3-سبورتنج براجا، دون نقاط.

4-يونيون برلين، دون نقاط