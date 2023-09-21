نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يوجه نصيحة ذهبية إلى إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق إمام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي بعدم الالتفات إلى ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال مشواره مع القلعة الحمراء.

وقاد إمام عاشور الأهلي للفوز على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في افتتاح الدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" أطالب إمام عاشور بغلق أذنيه أمام السوشيال ميديا من أجل التألق مع النادي الأهلي والالتزام داخل وخارج الملعب لتقديم اوراق اعتماده بشكل رسمي".

وأضاف عرابي:" الأهلي قدم عرض مميز أمام المصري واستحق الفوز بهذه النتيجة الكبيرة في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز".