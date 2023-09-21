هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك خلفا لأوسوريو؟

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أحمد جودة - القاهرة - بات حسام حسن نجم منتخب مصر السابق، مرشحا لتدريب فريق نادي الزمالك، بدلا من المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي اقترب من مغادرة القلعة البيضاء بسبب تراجع نتائج الفريق.

وتلقى الزمالك هزيمة أمام نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي بثنائية نظفة في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية 2023 – 2024.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز.

وقال الإعلامي سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية إن أحد المرشحين لرئاسة نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع حسام حسن لتدريب الفريق بدلا من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأكد زاهر أن أوسوريو سيستمر في عمله حتى تعيين مجلس جديد بعد انتخابات النادي، والمقرر إقامتها في 20 أكتوبر المقبل.