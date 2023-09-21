نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمساعدة مارسيل كولر.. الترجي يفاوض الأهلي لضم نجمه هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تكثف إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، عملها على حسم موقف بعض اللاعبين داخل قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بعد وجود عروض عديدة لبعض نجوم الفريق خلال الفترة الحالية.

ونجحت إدارة المارد الأحمر هذا الصيف، في التعاقد مع العديد من الصفقات المميزة، والتي يأتي في مقدمتها إمام عاشور وموديست والمغربي رضا سليم.

- الترجي يراقب الضاوي

وعلمت مصادر الفجر الرياضي، أن يوجد اهتمام كبير من جانب مسؤولو نادي الترجي التونسي، بالتعاقد مع الموهبة محمد الضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع المصدر، أن تخطط إدارة الترجي لإنهاء تلك الصفقة قبل غلق باب القيد في تونس، في ظل خروج الموهبة التونسية من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

كما تسعى لاستغلال موقف اللاعب من عدم المشاركة مع الأهلي في نسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، نظرا لأنه غير مسموح له حال مشاركته مع الأحمر وانتقاله للترجي في المشاركة بنفس البطولة.