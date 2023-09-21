نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 مباراة في تاريخ الزمالك وبيراميدز.. لمن الغلبة؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2023 - 2024.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

وستقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي، ويدير المباراة تحكيميًا الحكم الدولي محمود بسيوني.

ودائمًا ما تتسم مواجهات الزمالك وبيراميدز بالندية والإثارة نظرًا لما يمتلكه الفريقين من عناصر مميزة أصحاب خبرات كبيرة وأجهزة فنية على أعلى مستوى.

وسبق والتقيا الفريقين في 16 مواجهة قبل مباراة الليلة في بطولة الدوري المصري، كانت الغلبة للزمالك في 10 مباريات، فيما فاز بيراميدز في مباراتين وحسم التعادل 4 مباريات.

سجل لاعبو الزمالك 25 هدفًا في شباك بيراميدز خلال مواجهاتهما السابقة، فيما استقبلت الشباك البيضاء 11 هدفًا.

ويعد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق هو هداف مواجهات الفريقين بـ4 أهداف، ويليه الثنائي مصطفى محمد ومحمود علاء وسجل كلًا منهما 3 أهداف.

حافظ الزمالك على نظافة شباكه في 8 مباريات، مقابل مباراتين فقط لـ بيراميدز.

آخر مواجهة جمعت الزمالك وبيراميدز كانت في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.