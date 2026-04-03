وزير الخارجية: 3 مشروعات روسية كبرى في مصر تسير بشكل جيد الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أبريل 2026 03:34 مساءً - قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وروسيا تتمتع بطابع استراتيجي راسخ يشمل مختلف المجالات السياسية والاستراتيجية والعسكرية، مؤكدًا وجود روابط تاريخية وطيدة تجمع بين شعبي وحكومتي البلدين.

وأضاف وزير الخارجية، خلال محادثاته مع نظيره الروسي، في مؤتمر نقلته قناة إكسترا نيوز، أن هناك ثلاثة مشروعات روسية كبرى تسير بشكل جيد حاليًا داخل مصر، تشمل مشروع الضبعة النووي، إلى جانب المركز اللوجستي والمنطقة الصناعية، بما يعكس زخم التعاون المشترك على أرض الواقع.

وأكد وزير الخارجية، أن القيادة السياسية في البلدين تدفع بقوة نحو مزيد من تطوير العلاقات المصرية الروسية، مشددًا على أن هذا التعاون المتنامي يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين.