ضبط شخصين وبحوزتهما قرابة 2 طن مواد بترولية بداخل مخزن بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أبريل 2026 02:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.. فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (مالك مخزن) كائن بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بحجب وتجميع مواد بترولية بالمخزن تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية) وعثر بداخل المخزن على (قرابة 2 طن مواد بترولية – سيارة ربع نقل) .

وبمواجهته إعترف بحجب وتجميع المواد البترولية بالمخزن المشار إليه تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء ، وأضاف بتحصله على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .