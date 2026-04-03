لافروف: روسيا ومصر تدعوان إلى وقف الأعمال القتالية فى الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أبريل 2026 03:34 مساءً - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن "روسيا ومصر تدعوان إلى وقف الأعمال القتالية في الشرق الأوسط والعودة إلى المسار الدبلوماسي"، مؤكدا على التنسيق المشترك في الأمم المتحدة حول التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، الدكتور بدر عبد العاطى، بالعاصمة الروسية موسكو: "لقد أولينا اهتماما بالغا لآفاق توسيع التعاون في مجال المنتجات الزراعية الروسية وموارد الطاقة".

وأضاف لافروف أن روسيا تعرب عن قلقها لتطور الوضع في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حل القضية الفلسطينية لا بد أن يكون عبر الامتثال للقانون الدولي وبحل الدولتين، مشددا على ضرورة الحفاظ على الهدنة في غزة، والتأكيد على حل الدولتين.

وتابع: "لا يزال هناك انقسام سياسي في ليبيا تسبب فيه العدوان الغربي عام 2011. نؤكد على ضرورة التسوية في ليبيا عبر الأمم المتحدة من خلال الحلول التي تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف".