وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي فى موسكو لمناقشة التعاون الثنائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أبريل 2026 03:34 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، بالسيد أليكسي أوفرتشوك، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى موسكو.

تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين. واشاد الوزير عبد العاطى بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم ملحوظ، خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التعاون القائم في مجالات القمح والحبوب والسياحة والنفط والغاز، إلى جانب التعاون الثقافي والتعليمي.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للزيارة التي قام بها نائب رئيس الوزراء الروسي إلى القاهرة في سبتمبر ٢٠٢٥ على رأس وفد حكومي رفيع المستوى ضم عدداً من رجال الأعمال الروس، معربا عن التطلع للبناء على مخرجات تلك الزيارة، والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها بدء العمل الفعلي بالمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لأن تسهم اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الصناعة والتجارة الروسية في تحفيز الشركات الروسية على الاستثمار في المنطقة، من خلال البدء في الدراسات الفنية وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوطين الصناعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز جهود جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر في القطاعات ذات الأولوية.

وفيما يتعلق بالتعاون التجاري، ثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين البلدين في مجال استيراد القمح والحبوب والزيوت من روسيا، مؤكداً الحرص على استمرار هذا التعاون الوثيق، ومشيراً إلى التطلع لدراسة إمكانية مساهمة الجانب الروسي في مشروع إنشاء مركز لوجستي للحبوب في مصر.

وعلى صعيد قطاع السياحة، أشار وزير الخارجية إلى الزيادة المطردة في أعداد السائحين الروس الوافدين إلى مصر، مشيراً الى أهمية العمل على زيادة عدد رحلات الطيران المباشر بين الجانبين، وتعزيز التنسيق بين الهيئات السياحية، بما يسهم في دعم حركة السياحة الروسية وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي.