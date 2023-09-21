نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية في الجولة الأولى للدوري الممتاز للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت منذ دقائق قليلة مراسم قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024 بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم، بحضور د.دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على ملف كرة القدم النسائية، ومندوبي الأندية المشاركة بمسابقة الدوري الممتاز للكرة النسائية

مواجهات نارية في الجولة الأولى

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول حيث يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على دلفي السكندري، وفيوتشر يواجه الأميرية وصيف الدوري النسخة الماضية، ويستضيف وادي دجلة حامل اللقب فريق المقاولون العرب، ويحل المعادي واليخت ضيقًا على إتحاد بسيون، وسمواحة يواجه زد، والمجد السكندري يستضيف توت عنخ آمون، والبنك الأهلي في مواجهة طلائع الجيش، والطيران يواجه المصري.

وقررت لجنة مسابقات كرة القدم النسائية إنطلاق مسابقة القسم الثاني للسيدات يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر القادم

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد وسموحة